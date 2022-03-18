Son dakika haber: Balçova'da şehit yakınları onuruna yemek verildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Balçova'da şehit yakınları onuruna yemek verildi

18.03.2022 10:54
Son dakika haber: Balçova'da şehit yakınları onuruna yemek verildi

Son dakika yerel haberi... Balçova Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle ilçedeki şehit yakınları onuruna bir yemek düzenledi.

Balçova Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle ilçedeki şehit yakınları onuruna bir yemek düzenledi. Başkan Çalkaya "Vatan diyerek bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu Vatan için canını veren Şehitlerimize borçluyuz" dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma günü onuruna düzenlediği yemeğe Balçova'da oturan şehit yakınları, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Murat Aküzüm ve belediye meclis üyeleri katıldı. Yemeğin ardından şehitler için dua okundu. Şehit yakınlarına hitaben bir konuşma yapan Balçova Belediye Fatma Çalkaya, "Sizlerin yakını olan şehitler bu vatan için canını feda etti. Bizlerin, size minnettarlığımızı sözlerimiz ile anlatmamız çok zor. Çünkü Vatan diyerek bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu Vatan için canını veren Şehitlerimize borçluyuz. Bu borcu maddiyat ile ödemenin imkanı da yoktur. Çevremizdeki ülkelerde savaşların yaşandığı bugünlerde Şehitlerimize olan minnettarlığımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu. - İZMİR

Son dakika haber: Balçova'da şehit yakınları onuruna yemek verildi
Son dakika haber: Balçova'da şehit yakınları onuruna yemek verildi
Son dakika haber: Balçova'da şehit yakınları onuruna yemek verildi

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Çanakkale, Hisarcık, Balçova, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Balçova'da şehit yakınları onuruna yemek verildi - Son Dakika


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