Son dakika haber | Balıkesir'de görme engelli vatandaş 50 yıldır darbuka çalarak ekmeğini kazanıyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Balıkesir'de görme engelli vatandaş 50 yıldır darbuka çalarak ekmeğini kazanıyor

01.04.2022 00:57
Son dakika haber | Balıkesir'de görme engelli vatandaş 50 yıldır darbuka çalarak ekmeğini kazanıyor

Son dakika haberleri... Çevresinde "Aşık Mustafa" olarak tanınan görme engelli Mustafa Kürcen, yaklaşık 50 yıldır sokaklarda darbuka çalıp türü söyleyerek ekmek parasını kazanıyor.

Çevresinde "Aşık Mustafa" olarak tanınan görme engelli Mustafa Kürcen, yaklaşık 50 yıldır sokaklarda darbuka çalıp türü söyleyerek ekmek parasını kazanıyor.

İvrindi'nin kırsal Kocaoba Mahallesi'nde oturan Mustafa Kürcen, gençliğinde gece körlüğü yaşadı. Sonradan görme kabiliyetini tamamen kaybeden Kürcen, 34 yıldır ise hiç görmüyor. Gençlik yıllarından bu yana darbuka çalıp türküler söyleyen ve bölge halkı tarafından "Aşık Mustafa" diye tanınan Mustafa Kürcen, her gün köyünden Burhaniye ve Edremit gibi çevre ilçelere gelerek, sokak sokak gezip türküler söylüyor.

"Darbuka çalmayı çok seviyorum"

Evli ve iki çocuk babası Kürcen, çocuklarını sokak sokak gezerek darbuka çalıp kazandığı parayla büyüttüğünü söyledi. Her gün İvrindi'den Edremit, Burhaniye ve Havran'a geldiğini belirten Mustafa Kürcen, "İvrindi Kocaoba köyünde oturuyorum. 50 seneden beri pazarlarda darbuka çalar, türkü söylerim. Geçimimi böyle sağlıyorum. Bana 'Aşık Mustafa' diyorlar. Darbuka çalmayı çok seviyorum" dedi.

Burhaniyeli esnaflardan Aydın Semiz de "Biz Mustafa ağabeyi yıllardır tanıyoruz. Darbuka çalıyor, türküler söylüyor. Kendi ekmeğinin peşinde. Kimseye zararı yok. Kendisini seviyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

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Görme Engelli, Edremit, İvrindi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Balıkesir'de görme engelli vatandaş 50 yıldır darbuka çalarak ekmeğini kazanıyor - Son Dakika


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