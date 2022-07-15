Son dakika haber: Çan'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haber: Çan'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi

15.07.2022 09:17
Son dakika haber: Çan'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi

Son dakika haberler: Çanakkale'nin Çan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Eşi Arzu Gürdal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, şehit aileleri ve gazileri onuruna düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Kaymakam Gürdal, "Hain darbe girişiminin altıncı yılında tekrar hep birlikteyiz Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bir daha böyle bir olay yaşatmasın" dedi. Düzenlenen yemeğe Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, eşi Arzu Gürdal, Çan Belediye Başkanvekili Sevcel Arslan, Şehit aileleri ve gaziler katıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Çan'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi - Son Dakika

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