Son dakika haber | Dağdeviren'e yılın en başarılı emniyet müdürü ödülü - Son Dakika
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Son dakika haber | Dağdeviren'e yılın en başarılı emniyet müdürü ödülü

15.05.2022 11:59
Son dakika haber | Dağdeviren'e yılın en başarılı emniyet müdürü ödülü

Son dakika habere göre GAP Gazeteciler Birliği tarafından Malatya'da düzenlenen 15. Uluslararası GAP Oscar ödül töreni sahiplerini buldu.

GAP Gazeteciler Birliği tarafından Malatya'da düzenlenen 15. Uluslararası GAP Oscar ödül töreni sahiplerini buldu. Programda Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren "Yılın En Başarılı İl Emniyet Müdürü" ödülüne layık görüldü.

GAP Gazeteciler Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Oscar ödüllerine bu yıl Malatya ev sahipliği yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşen 15. Uluslararası GAP Oscar ödül töreni ise siyasetten, sanata, medyadan, kültür sanata birçok ismi bir araya getirdi.

Törende 'En başarılı devlet adamı' ödülüne layık görülen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programa mesaj yollarken Tatar adına ödülü KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer aldı.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'e, Irak Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlar Sorumlu Devlet Bakanı Aydın Maruf'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e de ödül verildi.

GAP Gazeteciler Birliği tarafından Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren "Yılın En Başarılı İl Emniyet Müdürü" ödülüne layık görüldü. Dağdeviren'e ödülünü ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu verdi. - MALATYA

Son dakika haber | Dağdeviren'e yılın en başarılı emniyet müdürü ödülü
Son dakika haber | Dağdeviren'e yılın en başarılı emniyet müdürü ödülü
Son dakika haber | Dağdeviren'e yılın en başarılı emniyet müdürü ödülü

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GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül

Ercan Dağdeviren, cumhurbaşkanı, Malatya, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Dağdeviren'e yılın en başarılı emniyet müdürü ödülü - Son Dakika


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