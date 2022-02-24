Son dakika haber! Doğum gününde ölen polis memurunun kızına sürpriz doğum günü - Son Dakika

Bolu'da, doğum gününde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden polis memuru Süleyman Ersin Alpdoğan'ın 12 yaşına giren kızına emniyet müdürü ve eşi sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Süleyman Ersin Alpdoğan (46) geçtiğimiz ay doğum gününde geçirdiği kalp krizi neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve eşi Polis Eşleri Derneği Bolu Şube Başkanı Özlem Aksoy, babasını doğum gününde kaybeden İrem Alpdoğan'ı 12'inci doğum gününde yalnız bırakmadı. Küçük kızın doğum günü olduğunu ve 12 yaşına girdiğini öğrenen Bolu İl Emniyet Müdürü ile eşi, doğum günü pastasıyla İrem'in okuluna giderek sürpriz yaptı.

Küçük yaşta polis memuru babasını doğum gününde kaybeden İrem, kendisinin doğum gününü unutmayan polisleri karşısında görünce önce şaşkınlık yaşadı, ardından annesiyle birlikte mutluluk gözyaşı döktü. İl Emniyet Müdürü Aksoy'un eşi Polis Eşleri Derneği Bolu Şube Başkanı Özlem Aksoy, doğum günü pastasının yanı sıra İrem'e çeşitli hediyeler verirken, küçük İrem Aksoy'a sarılarak duygusal anlar yaşattı. - BOLU