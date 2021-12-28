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Son dakika haber: Emekliler Derneğinden şehit ve gazi ailelerine jest - Son Dakika

Son dakika haber: Emekliler Derneğinden şehit ve gazi ailelerine jest

28.12.2021 13:59
Son dakika haber: Emekliler Derneğinden şehit ve gazi ailelerine jest

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi yönetimi, Emekliler Derneği Şubesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi yönetimi, Emekliler Derneği Şubesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneği Şube Başkanı Ahmet Türkmen, "Şehit, gazi aileleri bizim baş tacımız" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Bandırma Şubesinin geçen hafta pılan genel kurulunda göreve gelen yönetime Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Şehit aileleri ve yakınlarının dernek için önem arz ettiğini belirten Emekliler Derneği Şubesi Başkanı Ahmet Türkmen, "Ziyaretiniz derneğimizi onurlandırmıştır. Şehit, gazi ve aileleri bal tacımızdır. Erdek Ocaklar'da bulunan sosyal tesislerimizin kapısı şehit ve gazilerimizin ailelerine sonuna kadar açıktır. Onları tesislerimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız" şeklinde konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi Başkanı Ecevit Karakoyun da, Emekliler Şubesi Başkanı Türkmen'e teşekkür etti. - BALIKESİR

Son dakika haber: Emekliler Derneğinden şehit ve gazi ailelerine jest

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Emekliler Derneği, Türkiye, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Emekliler Derneğinden şehit ve gazi ailelerine jest - Son Dakika


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