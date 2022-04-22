Son dakika haber! Esenköy'de çocuklara jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Esenköy'de çocuklara jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı

22.04.2022 23:15

Gelen son dakika haberine göre Esenköy'de çocuklara jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından öğrencilere ekipler ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı.

Esenköy'de çocuklara jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı

YALOVA - Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından öğrencilere ekipler ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen program Esenköy Adnan Kaptan İlkokul ve Ortaokulu'nda yapıldı. İlk olarak konferans salonunda "112 Acil Çağrı Merkezi ve Jandarma " konulu seminer verildi. Seminerde astsubaylar Gürkan Demir ve Ebru İspir Yıldırım öğrencilere jandarma çalışmalarını anlattı.

Ardından okul bahçesinde jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı.

Öğrenciler özellikle motosikletli timler ve drone ilgi gösterdi.

Son dakika haber! Esenköy'de çocuklara jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı
Son dakika haber! Esenköy'de çocuklara jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı
Son dakika haber! Esenköy'de çocuklara jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı
Son dakika haber! Esenköy'de çocuklara jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı

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Jandarma, Çınarcık, Esenköy, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Esenköy'de çocuklara jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı - Son Dakika


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