Son dakika haber... Gazi kentte şehitler unutulmadı - Son Dakika
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Son dakika haber... Gazi kentte şehitler unutulmadı

02.05.2022 00:57
Son dakika haber... Gazi kentte şehitler unutulmadı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikleri ziyaret eden kent protokolü, gazi ve şehit yakınları, okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikleri ziyaret eden kent protokolü, gazi ve şehit yakınları, okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Gaziantep Valisi Davut Gül önderliğindeki kent protokolü, gazi ve şehit yakınları ile Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikte bir araya geldi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Tüm şehitlerin mezarlarını tek tek dolaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğu, dualar ederek şehit ailelerini teskin etti. Başkan Tahmazoğlu daha sonra Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Gazi Mehmet Yeter'i ziyaret ederek, Ramazan Bayramı öncesi şehit yakınlarını ve gazileri yalnız bırakmadı. Tahmazoğlu, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Arife gününde şehit ailelerimizin ve bu vatan, bu devlet, bu bayrak için dinimiz için canlarını feda eden şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Allah bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Onlar olmasaydı bugün bizler böyle rahat bir şekilde bayram kutlayamazdık. Şehit Ailelerimizin arife gününde acılarını paylaşıyoruz. Gönül kapımız onlara her zaman açık" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Ramazan Bayramı, Gaziantep, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Gazi kentte şehitler unutulmadı - Son Dakika


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