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Son dakika haber: Hastane personelinden lokma ikramı - Son Dakika

Son dakika haber: Hastane personelinden lokma ikramı

08.02.2022 10:12
Son dakika haber: Hastane personelinden lokma ikramı

Son dakika haberleri... Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin katkılarıyla hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarına lokma ikramı yapıldı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin katkılarıyla hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarına lokma ikramı yapıldı.

Hastane bahçesinde hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarına yönelik yapılan geleneksel lokma ikramına, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim üyesi Sertaş Erarslan, Başhekim Yardımcıları Uzman Dr. Mustafa Yılmaz ve Uzman Dr. Sercan Şimşek ile hastane idarecileri iştirak etti. - KÜTAHYA

Son dakika haber: Hastane personelinden lokma ikramı
Son dakika haber: Hastane personelinden lokma ikramı

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Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya, Hastane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Hastane personelinden lokma ikramı - Son Dakika


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