Son dakika haber: İlkokul öğrencilerine 'gönüllü itfaiyecilik' eğitimi

'Gönüllü itfaiyecilik' seferberliğini sürdüren Çankırı Karatekin Üniversitesi, öğrencilere eğitim vererek yangın ve afetlere karşı bilinçlenmesini sağlıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğretim elemanları, yangın başta olmak üzere, yaşanabilecek afet durumlarına karşı toplumun bilinçlenerek ilk müdahalenin en doğru ve en hızlı şekilde gerçekleştirilmesine yönelik "Gönüllü İtfaiyecilik Seferberliği" faaliyetlerine devam diyor. ÇAKÜ'nün stratejik planında da yer alan ve üniversitenin öncelikli konu başlıklarından olan "Toplumsal Katkı Etkinlikleri" çerçevesinde "Gönüllü İtfaiyecilik Seferberliği", yetişkin bireylerin eğitilmesinin yanı sıra, çocukların da erken yaşlardan itibaren afet ile mücadele bilincini kazanmasına katkı sağlıyor. Bu hedef doğrultusunda, küçük yaşlardan itibaren itfaiyeciliğin öneminin kavratılması adına minikler ile Ankara İtfaiyesi'ni ziyaret eden ÇAKÜ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğretim elemanlarının, "Gönüllü İtfaiyecilik" bilincinin kazandırılması adına yapmış oldukları faaliyetlerin yeni durağı ise Çankırı Güneş İlkokulu oldu. Öğretim elemanları tarafından çocuklara "Afette Hayatta Kalma" dersleri verildi.

Güneş İlkokulu'nda çocuklara yönelik gerçekleştirilen "Gönüllü İtfaiyecilik" eğitimi sonrasında konu ile ilgili bilgilendirmede bulunan ÇAKÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Murat Ercan, "Son dönemlerde çıkan yangınlar ve yaşanan diğer doğal ve teknolojik afetlerde gördüğümüz ve inceleme altına aldığımız konulardan biri de 'yardım' olgusudur. Halkımızın yardım konularındaki duyarlılığı, kuşkusuz en gurur verici olgulardan olmasının yanında, bilinçsiz yapılan her müdahale, ilk yardım örneğinde olduğu gibi; kaza, yaralanma veya diğer zarar verici olguları da yanında getirmektedir. Yangına ilk dakikalarda hızlı ve etkin müdahalenin önemi temel prensip alınarak 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesini hayata geçirdik. Doğal yollar ile olsun, insan kökenli olsun, halkımızı tüm afetlere karşı hazırlamaya çalışıyoruz. Burada, afet öncesi ve afet anında devletimizin kriz yönetimindeki yükünü hafifletici planlamalar yapmanın, Üniversitemizin stratejik hedeflerinden biri olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Başlatmış olduğumuz bu gönüllük projesi, itfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi ile beraber yangın ve afetlere müdahale için eğitim almış gönüllü insanların oluşturulması açısından da oldukça önem arz etmektedir. Bu proje çerçevesinde, yetişkin bireylerin eğitimlerinin yanı sıra yangın başta olmak üzere, evde ebeveyni yokken bir afete maruz kalan çocukların yapması gereken bazı hayat kurtarıcı bilgileri, ilkokul öğrencilerine anlatmaya başladık. Bu eğitimlerde ayrıca, pedagog desteği de sağlayarak çocuklarımızın daha kolay kavrayacağı biçimde bir ders müfredatı ve söylem yöntemi de kullanmaktayız" dedi.

Ercan ilkokullara yönelik gerçekleştirmiş oldukları bu eğitim faaliyetlerinin, yıl boyunca düzenli olarak devam edeceğini de belirtti. - ÇANKIRI