Son dakika haber! Jandarmadan kanser hastalarına moral ziyareti - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 4 Şubat Dünya Kanser Günü sebebiyle kanser tedavisi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde kanser tedavisi gören hasta ve hasta yakınlarına moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette hastalara çiçek takdim eden jandarma ekipleri, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, hastalar ile birebir ilgilendi. Ekipler, sağlık personeline de zor zamanlarında yanlarında oldukları ve göstermiş oldukları emekleri için teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Ayrıca Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan kanser tedavisi gören vatandaşları da ziyaret eden jandarma ekipleri, hastalara çeşitli hediyeler vererek jandarmanın daima yanlarında olduğunu gösterdi. Ekipler, jandarma teşkilatı adına hastalara acil şifa ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hasta ve hasta yakınları ise jandarmanın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle önemli bir günde yanlarında oldukları için teşekkür etti. - KASTAMONU