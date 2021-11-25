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Son dakika haber | Kadınlar tek ses oldu; "Kadına ölüm değil, gülmek yakışır" - Son Dakika

Son dakika haber | Kadınlar tek ses oldu; "Kadına ölüm değil, gülmek yakışır"

25.11.2021 18:40
Son dakika haber | Kadınlar tek ses oldu; "Kadına ölüm değil, gülmek yakışır"

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Kdz. Ereğli Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kadın Gücü Kooperatifine ait binanın önünde etkinlik düzenledi. Şiddet gören kadınların fotoğraflarının ve 'Kadına Şiddete Hayır, Artık Yeter!' afişlerinin yer aldığı etkinlik alanında; 'Şiddete Hayır' ve 'Şiddete Göz Yumma' sloganları atıldı. Etkinlikte konuşan Kdz. Ereğli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Arzu Yazıcı, şunları söyledi:

"Biz kadınlar adil, eşit ve özgürce yaşayacağımız bir yaşam için; insanca yaşamak, evde, sokakta, okulda, iş yerinde her türlü fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmamak için; haklarımıza ve kazanımlarımıza sahip çıkmalıyız. Tarlada, fabrikada, evde, sokakta, yaşamın içinde özgürlüğümüzü, cesaretimizi, emeğimizi, seçimlerimizi kısıtlayan engelleri aşmak için İstanbul Sözleşmesi'ni geri istiyoruz. Hayatın her alanında biz varız, biz kendi başımıza bir bireyiz. Kadınlar, isterse dünyayı değiştirebilirler. Yeter ki içimizdeki azmi, cesareti ve en önemlisi inancımızı koruyalım. Kadına ölüm değil, gülmek yakışır. Şiddete sessiz kalma! Bütün kesilen sesler için, bütün çalınan nefesler için, bir kez daha son nefesine kadar bütün gücünle bağır! Şiddete hayır, şiddete göz yumma sözümüzü tekrarlıyoruz."

Kdz. Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık da etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bugün 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak belirlenmiş. Ancak ben, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi asla tek gün olarak kabul etmiyorum. Her gün, hep birlikte kadına şiddeti ve kadınların ezilmesine hep bir ağızdan hayır diyerek haykıralım. Eğer bir kadın, başarısından ötürü başka bir kadının arkasından gidemiyorsa, eğer onları yok sayıyorlarsa asla kadınlar bir araya gelemez; gelebilse de başarılı olamaz.

Her sene biz kadına şiddete yönelik iki-üç laf edip gidiyoruz. Nerede bizim köyde, kırsalda yaşayan kadınlarımız? Neden bugün burada değiller? Bunu nasıl sağlayacağız? Birlik ve beraberlikle sağlayacağız. Rica ediyorum beraber olalım. Lütfen gurur yapmayın ve konuşun. Bildiklerinizi ve yanlış gördüklerinizi söyleyin. Biz 20 senedir korkuyoruz, konuşamıyoruz. Ama biz konuşuyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Şu anda bizim zamanımız geldi, konuşacağız arkadaşlar. Her zaman konuştuğumuzdan daha fazla haykıracağız."

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılanlara ve yoldan geçenlere çorba ikram edildi. - ZONGULDAK

Son dakika haber | Kadınlar tek ses oldu; Kadına ölüm değil, gülmek yakışır
Son dakika haber | Kadınlar tek ses oldu; Kadına ölüm değil, gülmek yakışır
Son dakika haber | Kadınlar tek ses oldu; Kadına ölüm değil, gülmek yakışır
Son dakika haber | Kadınlar tek ses oldu; Kadına ölüm değil, gülmek yakışır
Son dakika haber | Kadınlar tek ses oldu; Kadına ölüm değil, gülmek yakışır
Son dakika haber | Kadınlar tek ses oldu; Kadına ölüm değil, gülmek yakışır

Atatürk Bulvarı, Kent Konseyi, Zonguldak, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Kadınlar tek ses oldu; 'Kadına ölüm değil, gülmek yakışır' - Son Dakika


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