Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir süredir hastanede tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Yalçın hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli'ye bağlı Bağlık Mahallesi Eser Sokak sakinlerinden işçi emeklisi Kıbrıs Gazisi 72 yaşındaki Mehmet Yalçın, bugün öğle saatlerinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Kıbrıs Gazisi Yalçın için 5 Şubat Cumartesi günü Bozhane Camii'nde öğle namazı sonrasında askeri cenaze töreni düzenlenecek. - ZONGULDAK