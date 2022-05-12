Son dakika haber | Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu - Son Dakika
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Son dakika haber | Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu

12.05.2022 16:23
Son dakika haber | Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Emniyet Müdürlüğü yeni düzenlenen atış poligonuna kavuştu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Emniyet Müdürlüğü yeni düzenlenen atış poligonuna kavuştu.

Daha önce kullanılan atış poligonunun yaşam alanının içinde kalmasından dolayı güvenli bir atış poligonuna ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Balcılar Mahallesi yoluna yakın bir mevkide daha güvenli bir atış poligonu yaptırdı. Yapılan atış poligonunun açılışı gerçekleştirildi. Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ın katılımıyla açılış törenine geçildi. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün yaptığı dualardan sonra poligonda atışlar yapıldı. Atışların ardından ikramlarda bulunuldu. Atış poligonunun açılış törenine İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Adem Acar, İlçe Savcıları, daire amirleri ve polisler katıldı. - MUĞLA

Son dakika haber | Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu
Son dakika haber | Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu
Son dakika haber | Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu
Son dakika haber | Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu
Son dakika haber | Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu
Son dakika haber | Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu
Son dakika haber | Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu - Son Dakika


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