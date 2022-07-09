Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesime götürülmek istenen dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kameraya yansıdı.
Karaidemir Mahallesi'nde bağlı olduğu 'çalmar' diye bilinen yerden çıkarılarak kesime götürülmek istenen dana hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı.
Yakalanmak istendiği sırada çalmarı birbirine katan dana nedeniyle hayvan sahipleri büyük tehlike atlattı.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, dehşet anı ise kameraya yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada - Son Dakika