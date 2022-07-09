Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

09.07.2022 20:44

Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesime götürülmek istenen dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kameraya yansıdı.

Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesime götürülmek istenen dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kameraya yansıdı.

Karaidemir Mahallesi'nde bağlı olduğu 'çalmar' diye bilinen yerden çıkarılarak kesime götürülmek istenen dana hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı.

Yakalanmak istendiği sırada çalmarı birbirine katan dana nedeniyle hayvan sahipleri büyük tehlike atlattı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, dehşet anı ise kameraya yansıdı.

YORUMLAR
500
Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı BAŞAKŞEHİR'DE SAHİPLERİNİN ELİNDEN KURTULAN KURBANLIK ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI BAŞAKŞEHİR'DE SAHİPLERİNİN ELİNDEN KURTULAN KURBANLIK ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:40 Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 21:18:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement