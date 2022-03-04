Son dakika haber... Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarlarla meşgul eden 14 kişiye para cezası - Son Dakika
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Son dakika haber... Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarlarla meşgul eden 14 kişiye para cezası

04.03.2022 00:57
Son dakika haber... Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarlarla meşgul eden 14 kişiye para cezası

Son dakika yerel haberi... Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi hattını gereksiz ve asılsız ihbarlarla meşgul eden 14 kişiye para cezası kesildi.

Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi hattını gereksiz ve asılsız ihbarlarla meşgul eden 14 kişiye para cezası kesildi.

112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerini tek numara altında toplayan Acil Çağrı Hizmetleri 2022 yılı 1. İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Ali Çelik'in başkanlığında düzenlenen toplantılara; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ile komisyon üyeleri katıldı.

2021 yılında 112 hattına gelen 613 bin 427 çağrıdan 333 bin 76 aramanın kurumlara aktarıldığını kaydeden Vali Ali Çelik, çağrılardan yüzde 45,71'inin asılsız ve gereksiz olduğunu söyledi.

112 hattını gereksiz ve asılsız ihbarlarla meşgul edenlerin tek tek tespit edildiğini belirten Vali Çelik, 2021 yılı içerisinde 112'yi gereksiz yere arayan 14 kişiye 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde idari para cezası uygulandığını söyledi.

Vali Çelik'in konuşmalarının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit; faaliyetler ve istatistikler hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kütahya'da '112 Acil Çağrı Merkezi'ne 613 bin 427 çağrı yapıldı Kütahya'da '112 Acil Çağrı Merkezi'ne 613 bin 427 çağrı yapıldı 112'YE GELEN ÇAĞRILAR ŞAŞIRTTI E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ 112'YE GELEN ÇAĞRILAR ŞAŞIRTTI E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ

Para Cezası, Ambulans, Kütahya, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarlarla meşgul eden 14 kişiye para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarlarla meşgul eden 14 kişiye para cezası - Son Dakika
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