Son dakika haber... Meslek öğrenen kadınlardan kimsesiz çocuklara yılbaşı hediyesi - Son Dakika

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi Atölyesi'nde dikiş dikmeyi öğrenen kadınlar, kimsesiz çocuklar için yılbaşı hediyesi giysiler hazırlıyor.

Çankaya Belediyesi ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği iş birliğiyle İş ve İstihdam Merkezi Atölyesinde düzenlenen iş garantili giyim kursunda meslek öğrenen kadınlar, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan 76 çocuk için yeni yıl hediyesi olarak kıyafet hazırlıyor.

Usta adayı kadınlardan anne sıcaklığında dayanışma

Çankaya Belediyesinin Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile gerçekleştirdiği istihdam garantili kurslarda eğitim gören 15 kadın, bir yandan farklı kıyafetler dikmeyi öğrenirken diğer yandan anne sıcaklığında giysiler üretiyor. Bir süre önce yurtlarda kalan kimsesiz çocuklar için yılbaşı hediyesi olarak kıyafet dikmeyi planlayan kursiyerler, ellerine ulaşan kumaşlar geldikten sonra çocukların ölçülerini ve taleplerini alarak işbaşı yaptılar. Yeni yıl yaklaşırken diktikleri kıyafetleri tamamlayan kadınlar, hediyeleri ulaştıracakları günü sabırsızlıkla bekliyor. - ANKARA