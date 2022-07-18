Son dakika haber: Mimar Sinan, ölüm yıldönümünde ustalık eseri Selimiye Camii'nde anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Mimar Sinan, ölüm yıldönümünde ustalık eseri Selimiye Camii'nde anıldı

18.07.2022 01:25

Son dakika gündem haberine göre Mimar Sinan, ölüm yıldönümünde ustalık eseri Selimiye Camii'nde anıldı 434 yıl önce 17 Temmuz'da vefat eden Mimar Sinan, ustalık eseri Selimiye Camii'nde anıldı.

Mimar Sinan, ölüm yıldönümünde ustalık eseri Selimiye Camii'nde anıldı

EDİRNE - 434 yıl önce 17 Temmuz'da vefat eden Mimar Sinan, ustalık eseri Selimiye Camii'nde anıldı.

Mimar Sinan'ın vefatının 434'üncü yıldönümünde Edirne Müftülüğü tarafından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan tarihi Selimiye Camii'nde anma programı düzenlendi.

"Koca Mimar Sinan büyüğümüzü rahmet ve minnetle yad ediyoruz"

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, "Bu güzel maneviyatı bize bırakan ecdatlarımızın hasetten içinde bulunduğumuz şah eser Selimiye Camimizle birlikte 375 eser bırakan ve 434 sene önce vefat eden ünlü İslam mimarisi Koca Mimar Sinan büyüğümüzü rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Onların yapmış olduğu bu güzel hizmetleri dergah katında kabul ve makbul eyle ya Rabbim" dedi.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesiyle sona erdi.

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EDİRNE-MİMAR SİNAN, ÖLÜMÜNÜN 434'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SELİMİYE'DE ANILDI EDİRNE-MİMAR SİNAN, ÖLÜMÜNÜN 434'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SELİMİYE'DE ANILDI Son dakika haberi... Mimar Sinan vefatının 434. yıl dönümünde Selimiye Camisinde anıldı Son dakika haberi... Mimar Sinan vefatının 434. yıl dönümünde Selimiye Camisinde anıldı
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Mimar Sinan, ölüm yıldönümünde ustalık eseri Selimiye Camii'nde anıldı - Son Dakika

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