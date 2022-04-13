Son dakika haber! Özel Çağsu Hastanesi polisleri unutmadı - Son Dakika
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Son dakika haber! Özel Çağsu Hastanesi polisleri unutmadı

13.04.2022 20:11
Son dakika haber! Özel Çağsu Hastanesi polisleri unutmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla Düzce Özel Çağsu Hastanesi, Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı ziyaret etti.

Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla Düzce Özel Çağsu Hastanesi, Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Özel Düzce Çağsu Hastanesi yöneticileri Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette polis teşkilatının önemini vurgulayan Özel Çağsu Hastanesi Koordinatörü İsmail Altun; "Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve vatanı ve milleti için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümünü kutluyoruz. Vatanı ve milleti için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyoruz" dedi.

Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'da Düzce Özel Çağsu Hastanesi yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

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Polis, Düzce, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Özel Çağsu Hastanesi polisleri unutmadı - Son Dakika


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