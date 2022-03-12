Son dakika haber: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yüzde 30 azaltma kararı - Son Dakika
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Son dakika haber: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yüzde 30 azaltma kararı

12.03.2022 00:58
Son dakika haber: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yüzde 30 azaltma kararı

Son dakika yerel haberi: İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12 Mart'ta gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 30 oranında azaltılması kararı alındı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12 Mart'ta gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 30 oranında azaltılması kararı alındı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 12 Mart Cumartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlara kısıtlamaya gidilme kararı alındı. Bu kapsamda Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından yüzde 30 oranında uçuşlarda kısıtlamaya gidildiği açıklandı. Konuya ilişkin Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamada "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi. - İSTANBUL

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Sabiha Gökçen, İstanbul, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yüzde 30 azaltma kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yüzde 30 azaltma kararı - Son Dakika
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