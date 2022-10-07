Günyüzü ilçesi meydanında bulunan tarihi şadırvanın kubbesine bir kedi çıktı. Daha sonra geri inemeyen kedinin yardımına ise ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler yetişti. Mahsur kalan kedinin seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan kediyi tarihi şadırvana seyyar merdiven dayayarak kurtardı. Yiyecek ve su verilen kedi daha sonra hayvan sever bir vatandaşa teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Günyüzü, kedi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haber... Şadırvanda mahsur kalan kediyi polisler kurtardı - Son Dakika

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