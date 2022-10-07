Son dakika haber... Şadırvanda mahsur kalan kediyi polisler kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şadırvanda mahsur kalan kediyi polisler kurtardı

07.10.2022 09:55
Son dakika haber... Şadırvanda mahsur kalan kediyi polisler kurtardı

Son dakika yerel haberi... Günyüzü ilçesinde şadırvanın kubbesinde mahsur kalan kediyi polis ekipleri kurtardı.

Günyüzü ilçesinde şadırvanın kubbesinde mahsur kalan kediyi polis ekipleri kurtardı.

Günyüzü ilçesi meydanında bulunan tarihi şadırvanın kubbesine bir kedi çıktı. Daha sonra geri inemeyen kedinin yardımına ise ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler yetişti. Mahsur kalan kedinin seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan kediyi tarihi şadırvana seyyar merdiven dayayarak kurtardı. Yiyecek ve su verilen kedi daha sonra hayvan sever bir vatandaşa teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Günyüzü, kedi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Şadırvanda mahsur kalan kediyi polisler kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şadırvanda mahsur kalan kediyi polisler kurtardı - Son Dakika
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