Son dakika haber! Şehit aileleri ve gaziler, "İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Kastamonu'da bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı üyeleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 yılında teröristlerce kurulan hain pusuda şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

Filmde duygulan anlar yaşarken şehit edilen Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik bir kez daha anıldı.

Filmi, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu ile Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş'ta izledi. - KASTAMONU