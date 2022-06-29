Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği

29.06.2022 14:37
Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği

Gelen son dakika haberine göre Çorum'un İskilip ilçesinde 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Uzman Çavuş Habib Gökçe anısına futbol turnuvası sona erdi.

Çorum'un İskilip ilçesinde 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Uzman Çavuş Habib Gökçe anısına futbol turnuvası sona erdi.

Şehit Uzman Çavuş Gökçe'nin kızı Miray'ın başlama vuruşuyla başlayan turnuvaya 9 takım katılmıştı.

2 grup halinde tek devreli lig usulüne göre yapılan maçlar sonucu finale kalan İskilip Belediyesi ve Gençlerbirliği oldu. Final maçını 3-2 kazanan Gençlerbirliği turnuvada şampiyonluğu kazandı. Final müsabakasını Gökçe'in ailesinin yanı sıra şehit Mikail Kaya, şehit Kadir Karaman ve şehit Emre Dokumacı'nın da aileleri de izledi.

Gençlerbirliği'nin şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Ali Sülük, şehidin eşi Kübra Gökçe, Babası Mehmet Gökçe ve ağabeyi Harun Gökçe ile birlikte verdiler.

Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve TFF İl Temsilcisi Engin Ayan turnuvasının düzenlenmesine verdiği katkılardan dolayı İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutcu 'ya teşekkür plaketi verdiler. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Son dakika haberi... A Milli Kadın Futbol Takımı'na yeni oyuncular kazandırılıyor Son dakika haberi... A Milli Kadın Futbol Takımı'na yeni oyuncular kazandırılıyor
Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Futbol, Gökçe, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
13:57 Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
13:30 Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye'nin davasında sonuç açıklandı: Katil, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 14:47:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement