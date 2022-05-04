Son dakika haber! Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde çalışmalar sürüyor

04.05.2022 13:05
Son dakika haber! Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde çalışmalar sürüyor

Son dakika haber... Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde prestij proje çerçevesinde başlattığı çalışmalarında büyük aşama kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde prestij proje çerçevesinde başlattığı çalışmalarında büyük aşama kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da prestij proje çerçevesinde yenilemeye başladığı Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde yoğun bir iş programı uyguluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde kaldırım ve bordür düzenlemelerinin yapıldığını belirten Öztozlu, "Cadde üzerinde ekiplerimiz bir taraftan elektrik işlerini kontrol ediyor, diğer taraftan sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Burası İstanbul- Ankara yolunu; Akhisar-Salihli karayolunu birbirine bağlıyor. Hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde olduğu gibi Akhisar ilçemize de yeni yaşam alanları kazandırmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Son dakika haber! Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde çalışmalar sürüyor
Son dakika haber! Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde çalışmalar sürüyor
Son dakika haber! Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde çalışmalar sürüyor
Son dakika haber! Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde çalışmalar sürüyor
Son dakika haber! Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde çalışmalar sürüyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, Polis, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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