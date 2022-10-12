Son dakika haber! Senaryo gerçeği dereye uçan traktörden yaralıları böyle kurtardılar

Düzce'de düzenlenen tatbikatta senaryo gereği orman işçilerini taşıyan traktör heyelan sonucu dereye uçtu. Gerçeğini aratmayan görüntülerin yaşandığı tatbikatta, 16 yaralı ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği orman işçilerini taşıyan traktör dereye uçtu. Olayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi. Ayrıca jandarma ve polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Traktörün römorkundan dereye savrulan yaralıların yanına giden UMKE ekipleri ilk müdahalelerini gerçekleştirirken, AFAD ekipleri de yaralıların dere yatağından kurtarılması için çalışma yaptı. Dere yatağı içerisinde 6'sı ağır 11 kişi için çalışma başlatan ekipler, öncelikle ağır yaralılara müdahale etti. Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği tatbikatta yaralılar ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede dere yatağından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İnsansız hava aracı ve 64 personel ile 17 aracın katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatta personellerin gayretleri dikkatlerden kaçmadı.

"Gerçek olaylara daha hızlı ve seri müdahaleler için iyi bir tatbikat"

Sağlık personellerinin 16 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza senaryosunda gayretle çalıştıklarını dile getiren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "16 kişinin yaralanması ile ilgili bir tatbikat yaptık. Sağlık personelleri, AFAD ekipleri, özel kuruluşların da katılımları ile geniş katılımlı tatbikat yaptık. Arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdik. Birçok afet ve trafik kazalarında ekiplerimizi hazır bulundurmamız gerektiği için bu etkinliği yaptık. Gerçek olaylarda daha hızlı ve seri müdahaleler için iyi bir tatbikat oldu. Çok güzel bir durum gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"16 kişinin yaralandığı bir kaza senaryosu kuruldu"

Orman işçileri ormandan döndükleri esnada 16 kişinin yaralandığı bir kaza senaryosu kurduklarını dile getiren Düzce AFAD İl Müdürü Ali Kartal ise, "Senaryomuza göre orman işçilerinin yol kenarında dere suyunun yükselmesi sonucu meydana gelen heyelan ile birlikte 16 kişinin yaralandığı, 6 kişinin kendi imkanları ile kurtulduğu, 10 kişinin ise ekipler tarafından kurtarılması üzerine yapıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı 2014 yılında yürürlüğe girdi. 2022 yılında da güncellemesi yapıldı. 23 çalışma grubumuz var. Bunlardan birisi de sağlık grubu. Bu gruplar her yıl bir kere kendi alanlarında tatbikat yapmak durumundalar. Bu yılda Sağlık Müdürlüğü burada tatbikat gerçekleştirdi" dedi. - DÜZCE