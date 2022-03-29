Son dakika haber! Tarihi hastane alanına 'Aile ve Yaşam Merkezi' - Son Dakika
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Son dakika haber! Tarihi hastane alanına 'Aile ve Yaşam Merkezi'

29.03.2022 15:36
Son dakika haber! Tarihi hastane alanına 'Aile ve Yaşam Merkezi'

Son dakika haberleri: Samsun Büyükşehir Belediyesi, eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin tarihi binasının bulunduğu alana yapacağı 'Aile ve Yaşam Merkezi' için 31 Mart'ta proje ihalesine çıkacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin tarihi binasının bulunduğu alana yapacağı 'Aile ve Yaşam Merkezi' için 31 Mart'ta proje ihalesine çıkacak.

1902 yılında 'Canik Hamidiye Hastanesi' ismiyle hizmete giren ve 1908'de adı Canik Gureba olarak değiştirilen hastane, 1924'te "Samsun Millet Hastanesi" ismini aldı. 1954'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na devredilerek Samsun Devlet Hastanesi oldu. 1970 yılında ise hastanenin taşınmasıyla bir süre boş kalan bina, Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. 1980'de ise adı 'Karadeniz Bölgesi' unvanı kaldırılarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi oldu. 2007 yılında bir hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangında büyük hasar gören tescilli tarihi bina, hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla da atıl hale düştü.

Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bölge için yapmayı planladığı proje Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından da onaylandı. Belediyeye tahsis edilen tarihi hastane binası ve araziye yapılacak 'Aile ve Yaşam Merkezi'nin projenin ihalesi 31 Mart'ta yapılacak.

İlkadım ilçesindeki eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi alanına 3 mahalleye hizmet edecek konumda planlanan Aile Yaşam Merkezi Projesi'nin ihalesi Büyükşehir Belediyesi'nde yapılacak. Bu yıl içerisinde inşaatına başlanacak proje, kente vizyon katacak.

"Yeşil alanda mahalle kültürünü, sevgiyi, saygıyı, dostluğu orada yaşatacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hastane yerleşkesinde hayata geçecek projenin önemine vurgu yaptı. Tarihi değerleri koruyarak gerçekleştirecekleri yatırımla yeni konseptin Türkiye'de ilk olacağını ifade eden Başkan Demir, "Orayı çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın rahat nefes alacakları, hoş vakit geçirecekleri yaşam alanına çeviriyoruz. Yemyeşil alanda mahalle kültürünü, sevgiyi, saygıyı, dostluğu orada yaşatacağız. Türkiye'de örnek olacak bu alanı halkımızın istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Son dakika haber! Tarihi hastane alanına 'Aile ve Yaşam Merkezi'
Son dakika haber! Tarihi hastane alanına 'Aile ve Yaşam Merkezi'
Son dakika haber! Tarihi hastane alanına 'Aile ve Yaşam Merkezi'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Tarihi hastane alanına 'Aile ve Yaşam Merkezi' - Son Dakika


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