Trabzon'un tarihi pilavcısı Kalkanoğlu'nun 4. kuşak torunu Ali Kalkanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tarihi 1856'lı yıllara dayanan Trabzon'un pilavcısı Kalkanoğlu'nun 4. kuşak torunu Ali Kalkanoğlu (42), yüksek tansiyon şikayeti ile geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alan Kalkanoğlu'nun beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan Kalkanoğlu, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Kalkanoğlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğan Ali Kalkanoğlu, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - TRABZON