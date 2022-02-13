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Son dakika haber | Tarihi pilavcının 4. kuşak torunu hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Tarihi pilavcının 4. kuşak torunu hayatını kaybetti

13.02.2022 11:53
Son dakika haber | Tarihi pilavcının 4. kuşak torunu hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Trabzon'un tarihi pilavcısı Kalkanoğlu'nun 4. kuşak torunu Ali Kalkanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'un tarihi pilavcısı Kalkanoğlu'nun 4. kuşak torunu Ali Kalkanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tarihi 1856'lı yıllara dayanan Trabzon'un pilavcısı Kalkanoğlu'nun 4. kuşak torunu Ali Kalkanoğlu (42), yüksek tansiyon şikayeti ile geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alan Kalkanoğlu'nun beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan Kalkanoğlu, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Kalkanoğlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğan Ali Kalkanoğlu, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - TRABZON

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Trabzon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Tarihi pilavcının 4. kuşak torunu hayatını kaybetti - Son Dakika


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