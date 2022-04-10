Son dakika haber | Tomarza'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Tomarza'da Polis Haftası kutlandı

10.04.2022 16:50
Son dakika haber | Tomarza'da Polis Haftası kutlandı

Son dakika haberler... Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Kayseri'nin Tomarza İlçesinde kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Kayseri'nin Tomarza İlçesinde kutlandı.

8 Nisan'da Tomarza İlçe Merkez Cami'nde İlçe Emniyet Amirliği Polis ekiplerinin katılımlarıyla şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan etkinlikler, Cuma Namazı sonrası İlçe Merkez Mezarlığında bulunan şehit kabirleri ziyareti ile devam etti. Etkinlikler çerçevesinde İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, Polis Merkezi Amiri Hakan Aydın ve görevli polis memurları Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'yi makamında ziyaret etti. Kaymakam Cebeci, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü tebrik etti.

Etkinlikler çerçevesinde Tomarza Hükumet Konağı bahçesi içerisinde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat'ın çelenk sunması ile son buldu. - KAYSERİ

Son dakika haber | Tomarza'da Polis Haftası kutlandı
Son dakika haber | Tomarza'da Polis Haftası kutlandı
Son dakika haber | Tomarza'da Polis Haftası kutlandı
Son dakika haber | Tomarza'da Polis Haftası kutlandı

YORUMLAR
500
Polis çocuğu Fethiye Kaymakamı Balcı'dan Polis Haftası'nda duygulandıran konuşma Açıklaması Polis çocuğu Fethiye Kaymakamı Balcı'dan Polis Haftası'nda duygulandıran konuşma Açıklaması Polis Haftası etkinliklerle kutlandı Polis Haftası etkinliklerle kutlandı

Polis Haftası, Kayseri, Tomarza, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Tomarza'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına döndü
15:43 Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi
15:41 Kerem Bürsin, Hande Erçel'den sonra yeni aşka yelken açtı! İşte ilk fotoğraf
15:37 Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 16:57:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Tomarza'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement