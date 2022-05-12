Son dakika haber! Trafik Haftası dolayısı ile kazazede ziyareti yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Trafik Haftası dolayısı ile kazazede ziyareti yapıldı

12.05.2022 11:41
Son dakika haber! Trafik Haftası dolayısı ile kazazede ziyareti yapıldı

Son dakika haberler: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri Trafik Haftası dolayısı ile bir kazazedeyi ziyaret ettiler.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri Trafik Haftası dolayısı ile bir kazazedeyi ziyaret ettiler.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Bircan Zeybek, görevli trafik personeliyle birlikte 2021 yılı Ekim ayında çevre yolunda trafik kazası geçirerek ağır yaralanan Fatih Sağır'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. - BİLECİK

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Trafik Haftası, Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Trafik Haftası dolayısı ile kazazede ziyareti yapıldı - Son Dakika


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