Son dakika haber... Yenimahalle'de şehit yakını ve gaziler için "Destek Masası" kuruldu - Son Dakika

Yenimahalle Belediyesi'nin kurduğu "Destek Masası" sayesinde 591 gazi ve 230 şehit ailesine ulaşıldı.

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde ikamet eden şehit yakınları ve gaziler için belediye bünyesinde "Destek Masası" kurdu. Destek Masası aracılığıyla 591 gazi ve 230 şehit ailesine ulaşıldı. Şehit ailelerinin karşılaştığı sorunların giderilmesi amacıyla oluşturulan "Destek Masası", Nefes Engelliler Sosyal Tesisi içerisinde hizmet verecek.

Belediye Yeni Salon'da düzenlenen tanışma toplantısında çok sayıda şehit ailesi ve gazi bir araya geldi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen tanışma toplantısına Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras ve belediye meclis üyeleri katıldı. Şehit yakını ikinci sınıf öğrencisi Hamza Türk'ün İstiklal Marşı'nı okuması katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit okunarak, dualar edildi.

Programda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Biliyorum ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Devlet olarak da yerel yönetimler olarak da ne yaparsak yapalım acılarınızı dindirmeye bizim gücümüz yetmez. Yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bu toprakları korumak için şehitler veriyoruz. Hepimizin ecdadında şehit olan yürekli akrabalarımız var. Çünkü vatan kutsaldır. Vatanın birliğini beraberliğini korumak da her yurttaşın görevidir. Öyle yetiştirildik. Asker ocağını peygamber ocağı olarak gördük. Bize öyle öğretildi. Bugün maalesef hala savaşlar var. Savaş insanlık için bir suçtur. Ama o vatanı kurtarmak da yurtseverlerin görevidir. Dünya da barışın egemen olması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü ilelebet yaşayacaktır. Acınızı paylaşıyorum. O evlatlar sizin olduğu kadar bizim de evlatlarımız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - ANKARA