Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi - Son Dakika
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Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi

05.03.2022 22:08

- Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Menteşe Ailesi'nin evinin baca motorundan çıkan yangın tüm çatıyı sardı.

- Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Menteşe Ailesi'nin evinin baca motorundan çıkan yangın tüm çatıyı sardı. Üç araçla müdahale edilen yangında alevler gökyüzüne yükseldi.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesinin Perşembe Beldesine bağlı olan Muhsinler Köyü Kamberoğlu Mahallesinde yaşayan Mevlüt Menteşe'nin baca motorundan çıktığı tahmin edilen yangında alevler çatıyı sardı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiğini gören komşular, Menteşe'nin evine giderek uyardı. Evde bulunan patlayıcı maddeleri komşularının yardımlarıyla dışarı çıkartan aile evlerinin önünde çaresizce itfaiye ekiplerini bekledi. Olay yerine kısa sürede gelen Çaycuma İtfaiye ekibi 3 araç, 6 personelle yangına müdahalede bulundu. Çatı katını saran yangın yorgan, yatak gibi malzemelerin tutuşmasıyla alevler gökyüzüne yükseldi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda yangın söndürülerek soğutma işlemi uygulandı. Yangın sonrası çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Dumandan etkilenenlere ise olay yerine gelen sağlık ekipleri müdehelede bulundu.

Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi
Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi
Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi
Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi
Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi
Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi
Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi
Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi

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Zonguldak, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi - Son Dakika


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