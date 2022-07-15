Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

15.07.2022 14:07
Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

Son dakika haberlerine göre Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler kabirleri başında anıldı.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler kabirleri başında anıldı.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde anma programı düzenlendi. Anma programı çerçevesinde, şehitlikte düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler için dua edildi. Katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Şehitlikte düzenlenen törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Milletvekili Sağlim Çivitçioğlu, Garnizon Komutanı Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çifci, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve şehit aileleri katıldı.

Anma programları, Çankırı Müzesi bahçesinde açılan 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisinin ziyaret edilmesi ile devam etti. Resim sergisi ziyareti sırasında konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "15 Temmuz'da yaşananları gözler önüne seren sergimizin açılışını yaptık. Sergimiz bir hafta boyunca açık kalacak. 6 yıl geçti ama o gün neler yaşandığını tekrar vatandaşlarımıza elden geldiğince hissettirmeye, aktarmaya ve anlatmaya çalışacağız" dedi. - ÇANKIRI

YORUMLAR
500
Vali Yiğitbaşı: 'Milletimiz yine tek yumruk her zamanki gibi' Vali Yiğitbaşı: 'Milletimiz yine tek yumruk her zamanki gibi' Son dakika... Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi Son dakika... Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi
Kaynak: İHA

Demokrasi, Çankırı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
13:09 CHP'li Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz mesajında ne demek istedi? "Bu tehdit henüz kalkmamıştır"
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
13:02 Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 14:18:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement