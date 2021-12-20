Son dakika haberi! 2021 yılında 117 çocuk izlendi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler Merkezi Çocuklar güvende programı kapsamında 2021 yılı içerisinde 117 çocuğun izlemini gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Çocuklar güvende programı' Düzce'de de gerçekleştiriliyor. İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi'nce yapılan çalışmalar kapsamında 2021 yılında aileleri yanında bulunan ve dezavantajlı 117 çocuk tespit edildi. Belirlenen 117 çocuğun yüksek yararları maksadıyla 133 izlemi gerçekleştirildi. 2021 yılı içerisinde çocuklarda herhangi bir sorun gözlemlenmezken, çocukların izlenimine 2022 yılı içerisinde de devam edilecek. - DÜZCE