Son dakika haberi... Adilcevaz'da kan davası barışla sonuçlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Adilcevaz'da kan davası barışla sonuçlandı

03.03.2022 16:48
Son dakika haberi... Adilcevaz'da kan davası barışla sonuçlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde aralarında husumet bulunan aileler, yetkililerin ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde aralarında husumet bulunan aileler, yetkililerin ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştı.

İlçeye yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan Göldüzü köyünde yaşayan Erçetin, Altuntaş ve Kardaş aileleri arasında 3 yıl önce başlayan husumet, 2020 yılında meydana gelen silahlı kavgayla birlikte kan davasına dönüştü. Bitlis'in Adilcevaz ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aileler arasındaki husumetin sona ermesi için yetkililer ile kanaat önderleri devreye girdi. Ailelerle görüşen yetkililer ve kanaat önderleri, tarafları barışmaya ikna etti.

Aileler arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Göldüzü köyünde barış yemeği verildi. Düzenlenen barış yemeğine katılan aile fertleri, çok sayıda kişinin hazır bulunduğu merasiminin yapıldığı salona barışa öncülük eden kanaat önderlerinin eşliğinde geldi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından taraflar, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek birbirleriyle tokalaşıp barıştı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, barışın sağlanmasının sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Bundan yaklaşık 2-3 sene önce bu köyde ne yazık ki acı olaylar yaşandı. Yaşanan bu acı olayların sona erdirilmesi için hep birlikte burada toplanarak bu güzel güne şahitlik ettik. Bitlis, Adilcevaz, Van, Erciş, Ağrı, Patnos, Adana, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sayamadığım birçok yerden insanlar, acılar dinsin diye buraya gelerek barış yemeğine katıldı. Ben bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Barış sürecinin sağlanmasına katkı sağlayan ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha bu tür acılar yaşanmaz" dedi.

Barış yemeğine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Müftüsü M. Feysal Geylani, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı Arif Tusun, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS

Son dakika haberi... Adilcevaz'da kan davası barışla sonuçlandı
Son dakika haberi... Adilcevaz'da kan davası barışla sonuçlandı
Son dakika haberi... Adilcevaz'da kan davası barışla sonuçlandı
Son dakika haberi... Adilcevaz'da kan davası barışla sonuçlandı
Son dakika haberi... Adilcevaz'da kan davası barışla sonuçlandı

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Adilcevaz, Patnos, Bitlis, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Adilcevaz'da kan davası barışla sonuçlandı - Son Dakika


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