Son dakika haberi | Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

20.07.2022 00:57
Son dakika haberi | Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Son dakika haberler... Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 50'inci gününde.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 50'inci gününde.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 50'inci gününe girdi.

Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetinde olan baba Süleyman Aydın, oğlunun 15 yaşındayken HDP tarafından kandırılıp Kandile gönderildiğini öne sürdü. Evlatlarını burada HDP'den isterken HDP'lilerin kepenk kapatarak kaçıp gittiğini hatırlatan Aydın, "HDP, bizden korkup kaçtı. Buradan kepenk kapatıp kaçmakla bir yere varılmaz. Burada sonuna kadar evlatlarımızı isteyeceğiz. Devletimizde çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. Asla HDP'nin kapısından kalkmayacağız. Eğer çocuğumda beni görüyorsa sizleri orada mağaralarda mahkum etmişler, anne ve babalarınızı da burada ölüme mahkum etmişler. HDP olmazsa PKK'da olmaz. Çocuklarımız sesimizi duyuyorlarsa güvenlik güçlerine teslim olun" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika

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