Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret

12.04.2022 10:46
Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret

Son dakika haber: AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönünü dolayısıyla şehrin önemli noktalarında nöbet tutan polis memurlarını ziyaret etti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönünü dolayısıyla şehrin önemli noktalarında nöbet tutan polis memurlarını ziyaret etti.

AKUT Eskişehir ekibinin geleneksel hale getirdiği polis ziyareti, bu yıl da farklı yerlerde bulunan nöbet noktalarında yapıldı. Ziyaretleri sırasında AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllüleri, her türlü hava şartında görevi başında kentte ve ülkede suça geçit vermeyen Türk polisine teşekkürlerini iletti. Polislerin 177'nci yılının kutlandığı ziyarette, tatlı ikramında da bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret
Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret

YORUMLAR
500
Son dakika... Şehit polisler için lokma hayrı yapıldı Son dakika... Şehit polisler için lokma hayrı yapıldı Polis noktasında iftar Polis noktasında iftar

Arama Kurtarma, Eskişehir, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:53 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den sevindiren haber: Koronavirüs hastalık yapma potansiyelini kaybetti
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:07:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement