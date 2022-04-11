Son dakika haberi | Bandırma Belediyesi Şehit ve Gazi Aileleri İçin İftar verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bandırma Belediyesi Şehit ve Gazi Aileleri İçin İftar verdi

11.04.2022 21:10
Son dakika haberi | Bandırma Belediyesi Şehit ve Gazi Aileleri İçin İftar verdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bandırma Belediyesi Gazi ve Şehit ailelerine İftar yemeği düzenledi.

Bandırma Belediyesi Gazi ve Şehit ailelerine İftar yemeği düzenledi.

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeği Grand Asya Hotel'de verilen iftara şehit yakınlarıyla gaziler ve aileleri katıldı.Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun iftardan sonra yaptığı konuşmada, gazilere minnettar olduklarını söyledi.

Tosun "Ramazan ayı bolluğun, bereketin, paylaşmanın olduğu bir ay, herkes aileleri ile vakit geçirip iftarlarını açıyorlar. Tabii ki bizde şehit ailelerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmadık. Bu akşamı da beraber geçirelim istedik. Tabii zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani üç tarafı denizlerle çevrili, Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir coğrafyada yaşıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu zamana kadar Avrupa'nın, Rusya'nın sürekli bizim vatanımızda ciddi şekilde gözü var. Tabii ki birçok savaşlar atlatıldı, birçok savaşlar yapıldı, birçok şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, Kurtuluş Savaşı'nda ve Çanakkale Savaşı'nda çok fazla gazi ve şehit verdik. Yani bu durum rakamlara döküldüğü zaman gerçekten18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinden önce 17 Mart'ta Biz Çanakkale'ye gittik buradaki gazilerimiz ve şehit ailelerimizle birlikte ziyaret ettik. Özellikle son gittiğimde gerçekten orası çok değişmiş ve oranın ruhunu bu yaşta tekrardan hissetmek gerçekten beni çok mutlu etti. 250 bin şehit var Çanakkale'de. Sarıkamış'ta 10 bin şehidimiz var. Çok ciddi savaşlar atlattık. Tabii bitmedi. Bu zamana kadar yine dış güçlerin müdahalesi ile beraber terör başladı. Terörde gazi ve şehit olan birçok vatandaşımız oldu. Bugün burada aileleriyle hep beraber yemek yiyoruz. Böyle verimli, böyle güzel topraklara sahip olduğumuz sürece yine bir şekilde yurdumuzu elimizden almak için mücadele edecekler. Tabii ki bu sadece savaşlarla olmuyor, değişik ekonomik yaptırımlarla da veya çeşitli şekilde de gerçekleştirilebiliyor. Tabii ki bizim buradaki temel değerimiz, temel taşımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, inkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü olması gerekiyor. Ben öncelikle buraya katıldığınız için tüm şehit ailelerimize, tüm gazilerimiz ve değerli ailelerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

İftara, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, gaziler ve Şehit aileler de katıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Bandırma Belediyesi Şehit ve Gazi Aileleri İçin İftar verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Bandırma Belediyesi Şehit ve Gazi Aileleri İçin İftar verdi - Son Dakika


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