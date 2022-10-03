Son dakika haberi | Başkan Yazıcı'dan İmamoğlu'na: "Anlamakta zorlandık, Tuzla Metrosu ne zaman açılacak" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Başkan Yazıcı'dan İmamoğlu'na: "Anlamakta zorlandık, Tuzla Metrosu ne zaman açılacak"

03.10.2022 13:22
Son dakika haberi | Başkan Yazıcı'dan İmamoğlu'na: "Anlamakta zorlandık, Tuzla Metrosu ne zaman açılacak"

Gelen son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, mevcut İBB yönetimi tarafından yapılmayan Tuzla Metrosunu hatırlatarak, "Tuzla Metrosu hangi tarihte açılacak? Net tarih nedir? Beni geçin, vatandaş soruyor?" ifadelerini kullandı. Başkan Yazıcı, ayrıca "Metromuzu hiç etmeye meyilleri var. Ama müsaade etmeyeceğiz" dedi.

4 İstasyondan oluşan ve 7,4 kilometre uzunluğa sahip olan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan proje, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy'ü birbirine bağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da açılışı yapılan metro hattı ile ilgili, metronun maliyetinin İBB tarafından karşılandığını iddia etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından finanse edilerek tamamlanan metro hattı üzerinden algı çalışması yapan Ekrem İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki geldi. Başkan Yazıcı, mevcut İBB yönetimi tarafından tamamlanamayan Tuzla Metrosunu hatırlatarak, "Sn. Başkan tweetinizi anlamakta zorlandık. Sizden daha net bir tweet bekleriz. Mesela Tuzla Metrosu hangi tarihte açılacak? Net tarih nedir? Beni geçin, vatandaş soruyor?" ifadelerini kullandı.

"Metromuzu hiç etmeye meyilleri var "

Ayrıca Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Ekrem İmamoğlu'na cevaben, "Umarım İBB'nin kaynaklarıyla da Pendik-Tuzla metrosunu yaparsınız" açıklamasına cevap veren Yazıcı, "Pendik - Tuzla metrosu dediniz, içim cız etti. Metromuzu hiç etmeye meyilleri var. Ama müsaade etmeyeceğiz." dedi - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Sabiha Gökçen, İstanbul, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Başkan Yazıcı'dan İmamoğlu'na: 'Anlamakta zorlandık, Tuzla Metrosu ne zaman açılacak' - Son Dakika

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