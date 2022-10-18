Son dakika haberi: Bozüyük İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, soğuk kış aylarına sayılı günler kala odun, soba ve doğal gaz kullanımı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, baca temizliği yapılan evlerde soba zehirlenmelerinin ortadan kalktığına dikkat çekti.

Kış mevsiminde yapılması gereken yangın güvenliği hazırlıkları için açıklamalarda bulunan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürü Abdurrahman Kışçı, tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbon monoksit zehirlenmelerinin yaşandığını belirterek, baca temizliği ile bu olumsuz vakaların önüne geçilebileceğini vurguladı. Konu hakkında detaylı bilgi veren Kışçı "Baca çıkışları aşırı rüzgarlara karşı tedbir için, en az çatı mahyasının üstü seviyesinde olmalı. Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumun, baca yangınlarına neden olduğu unutulmamalı. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacalar kullanılmamalı. Bacalarda oluşan çatlaklara karşı önceden önlem alınmalı. Ayrıca bacalara bitişik olan ahşap çatı elemanları da risk oluşturur. Bu nedenle, baca hattının yalıtımlı olduğundan ve yanıcı malzemelere temas etmediğinden emin olunmalı. Baca temizliğinde, bacaları yakarak temizlemeye teşebbüs edilmemeli. Kaliteli yakıt kullanılmasına özen gösterilmeli" dedi.

Tüm bunların yanında; doğalgaz havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerektiğini de dile getirerek, İtfaiye Müdürü Kışçı "İklimlere bağlı olarak mevsimsel durum sonbahar ve ilkbahar dönemleri özellikle elektrikli ısıtıcıların ön plana çıktığı dönemler olarak karşımıza çıkarken, ilerleyen dönemlerde kışın kendini hissettirdiği ortamda artık kalorifer ve doğalgaz yakmanın yanı sıra katı soba kullanımının ön plana çıktığını görmekteyiz. Birinci derecede doğalgaz kullananlara şunu söylüyoruz. Doğalgaz havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğini, doğalgaz sistemlerinin periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmasını rica ediyoruz. Ayrıca elektrikli ısıtıcıların kullanımında herhangi bir arıza veya teknik bir sorun olduğu zaman bunları kullanma konusunda ehil kişiler tarafından tamir ve tadilatının yapılmasını, bir fişe birden fazla elektrikli cihazın bağlantısının yapılmamasını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ayrıca, yatarken özellikle fişe takılı herhangi bir cihaz bırakmamalarını, telefon şarjını kendileri ayaktayken yapmalarını, elektrikli battaniyelerin fişlerini takılı olarak bırakıp yatmamalarını da özellikle rica ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların soba kurmadan önce baca temizliğini yapması gerektiğinin de altını çizen Abdurrahman Kışçı, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Katı yakıt kullanılan sobalarda ise baca temizliğinin mutlaka soba kurulmadan yapılmasını, sobayı kurarken bağlantılarını kontrol etmelerini, sobayı yakma işlemine geçtiklerinde ise özellikle üstten yakmayı vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra en çok karşılaştığımız sıkıntılar ise soba tutuşturma esnasında kolonya, tiner ve benzin gibi hızlı yanıcıların kullanılmasına bağlı olarak meydana gelen ani parlamalar ve patlamalar. Baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği unutulmamalı. Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve bu bacaların yılda en az 2 kez yetkili kişilere temizlettirilmesi gerekiyor."

Ayrıca Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan ve dağıtımı yapılan afiş ve broşürler ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs durakları, ana geçiş güzergahları ve kapalı Pazar gibi mekanlara asılarak vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda bilgilenmeleri, daha duyarlı ve bilinçli davranmaları amaçlanıyor. - BİLECİK