Son dakika haberi! Çikolata yarışmasının kazananı oldular - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çikolata yarışmasının kazananı oldular

02.03.2022 10:34
Son dakika haberi! Çikolata yarışmasının kazananı oldular

Son dakika habere göre Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu (AGAFED) tarafından düzenlenen "3'üncü Chocolate Cup" son buldu.

Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu (AGAFED) tarafından düzenlenen "3'üncü Chocolate Cup" son buldu. 6 kategoride düzenlenen çikolata yarışmasının kazananları belli oldu.

Ulusal ve uluslararası şeflerin, aşçıların, tedarikçilerin, gastronomi öğrencilerinin, gurmelerin ve akademisyenlerin katılım sağladığı, gastronomi sektörünü bir araya getiren "3'üncü Chocolate Cup" son buldu.

"Öğrenciler ödüle doydu"

Festival süresince katılımcı firmaların sunumları, interaktif gösterilerin yanı sıra çikolatanın şekil bulduğu yarışmalar da düzenlendi. 6 kategoride düzenlenen çikolata yarışmasının kazananları kupa ve madalyalara layık görüldü. Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri ödüle doydu.

1'inci sınıf öğrencisi Sena Can altın madalya, 2'nci sınıf öğrencisi Taha Kahveci altın madalya, Eren Uzun, Çağla Taştan ve Ebrar Yıldırım bronz madalya, 1'nci sınıf öğrencisi Ceren Kurt bronz madalya almaya hak kazandı. 1'inci sınıf öğrencileri Mina Ürtekin, Sıla Uzun ve Rabia Kaya gümüş madalyaya, 1'inci sınıf öğrencileri Nilüfer Özek, Dilan Şen ve İrem Zeynep Şeh gümüş madalyaya, Zeynep Türkahmetoğlu, Hilal Öçalan ve Eda Tokgöz ise altın madalyaya ve kupaya layık görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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