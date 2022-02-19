Üye Girişi
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı

19.02.2022 00:58
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı

Son dakika yerel haberi: Kahramanmaraş'ta bir kişi, geçtiğimiz günlerde korona virüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için sokakta vatandaşlara 100 kilo lokma tatlısı dağıttı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, geçtiğimiz günlerde korona virüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için sokakta vatandaşlara 100 kilo lokma tatlısı dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın korona virüse yakalanması ve ardından sağlığına kavuşması üzerine Kahramanmaraş'ta Hacı Altun isimli bir vatandaş, Ulu Cami civarında 100 kilo lokma tatlı dağıttı. Yoldan geçen vatandaşlara ikram edilen tatlılar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Hacı Altun, "Cumhurbaşkanı ve eşinin şifa bulmasından dolayı tatlı ikramında bulunduk. Cumhurbaşkanımız 2023 yılında zirveye çıkacak. Yüzde 75 oy bekliyoruz. Görüyoruz ki, halkımızın teveccühü ortada. Hiç kimse duasını esirgemedi. Herkes dua ediyor. Türk halkına sesleniyorum. Ne CHP'den ne diğerlerinden, siyasi hiçbir oluşumdan bu zamana kadar hayır görmedik. Reis geldikten sonra, sağlıkta, yolda, okulda, hastanede her şeyde en ön plana çıktık. Bunu göz ardı etmeyelim inşallah. Ben buradan halkımıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederim" dedi - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı Son dakika! Korona virüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma döküp dağıttı Son dakika! Korona virüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma döküp dağıttı 45 yıllık üniversite hayali Erdoğan affı ile gerçek oldu 45 yıllık üniversite hayali Erdoğan affı ile gerçek oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Kahramanmaraş, cumhurbaşkanı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:24:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement