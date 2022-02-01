Üye Girişi
Son dakika haberi: İdlib'de insanlık dramı, kamplarda kalan 2 çocuk donarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: İdlib'de insanlık dramı, kamplarda kalan 2 çocuk donarak hayatını kaybetti

01.02.2022 23:47
Son dakika haberi: İdlib'de insanlık dramı, kamplarda kalan 2 çocuk donarak hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yoğun kar yağışının vurduğu mülteci kamplarında kalan 2 bebek donarak hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yoğun kar yağışının vurduğu mülteci kamplarında kalan 2 bebek donarak hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce mülteci kampı yıkıldı. Savaş nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin kaldığı kamplardaki çadırları vuran şiddetli yağışta ısınma imkanları olmayan aileler yaşamlarını sürdürmek için dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel kaynaklara göre İdlib'in kuzeyindeki Laith ve Al-Jabal kampında kalan biri 7 günlük, diğeri 2 aylık kız çocuğu donarak hayatını kaybetti. Fatima adındaki 7 günlük bebeğin kaldırıldığı Al Rahman Hastanesi'nden doktor Fadi Hallak, bebeğin hastaneye getirildiğinde renginin mavi olduğunu söyleyerek, "Bir hafta önce burada herhangi bir komplikasyon olmadan doğmuştu. Ama ne yazık ki son günlerde etkili olan dondurucu soğuktan yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı. Amina Salameh adındaki 2 aylık bebeğin ise hastaneye vardığında nabzının attığını belirten doktor Hallak, "Maviydi ve nabzı yavaştı. Onu sıcak tutmaya ve beslemeye çalıştık" dedi. Hallak, küçük Salameh'in de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini kaydetti. - İDLİB

YORUMLAR
500

Mülteci, Suriye, İdlib, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: İdlib'de insanlık dramı, kamplarda kalan 2 çocuk donarak hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:40 Erdoğan'ın revizyon sinyalinin ardından kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik dedikoduları konuşuluyor
23:38 Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten cani koca, aynı gün eşini katletti
23:22 Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü!
23:20 Kılıçdaroğlu ve Akşener'le bir araya gelen Davutoğlu'ndan ittifak yorumu: Oyun kurulacaksa birlikte kuracağız
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
23:08 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayına mesaj gönderdi, Davutoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı
22:46 Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf
22:32 İki parti arasındaki gerginlik yükseldi! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
22:27 Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 23:52:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İdlib'de insanlık dramı, kamplarda kalan 2 çocuk donarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement