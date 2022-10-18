Son dakika haberi: İş kazasında ölen güvenlikçinin tarlada kalan ürünü el birliğiyle hasat edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: İş kazasında ölen güvenlikçinin tarlada kalan ürünü el birliğiyle hasat edildi

18.10.2022 00:58
Son dakika haberi: İş kazasında ölen güvenlikçinin tarlada kalan ürünü el birliğiyle hasat edildi

Son dakika haberleri... Denizli'nin Çivril ilçesinde bir buçuk ay önce dünya evine giren güvenlikçinin, çalıştığı çiftlikle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi sonrası örnek bir davranışa imza atan köylüleri, tarlada kalan pancar ve yoncasını el birliğiyle hasat etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir buçuk ay önce dünya evine giren güvenlikçinin, çalıştığı çiftlikle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi sonrası örnek bir davranışa imza atan köylüleri, tarlada kalan pancar ve yoncasını el birliğiyle hasat etti.

Çivril ilçesine bağlı Tokça Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tam 1 ay önce Y.A. ile birlikte görkemli düğünle dünya evine giren Resul Gümüştekin (23), iznini tamamlamasıyla birlikte güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftliğe gitti. Sütlaç pompasında görevli güvenlik personeli Resul Gümüştekin, çalıştığı alanda pompadan meydana gelen elektrik akımına kapıldı. İçeri girdiğinde Gümüştekin'i yerde gören arkadaşları ilk müdahaleyi yaparak ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Gümüştekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Köylüden duygulandıran hareket

Yaşanan bu üzücü olay sonrası Baklan ilçesine bağlı İcikli Mahallesi'nde ikamet eden ve burada tarlası bulunan anne Seval ve baba İbrahim Gümüştekin'in eli iş yapmaya gitmedi. Üzgün oldukları her halinden belli olan Gümüştekin'in ailesinin bu durumu köy sakinlerini de çok üzdü. Pancar ve yonca hasadının da geldiğini bilen köylüler, tüm işlerini bir günlüğüne bıraktı ve Gümüştekin ailesinin yardımına koştu.

İmece ile hasadı kaldırdılar

Gümüştekin ailesine el birliğiyle yardım etmek isteyen köylüler, hemen harekete geçti. Köyde pancar söküm makinesi, traktörü ve kamyonu olanlar tarlada buluştu. Makineler hasat işlemi için çalışmaya başladı. Araç ve makinesi olmayan köylüler ise tarla da yağmurlama borularını topladı. El birliği ile yonca ve pancar toplanarak kamyonlara yüklendi. Toplanan pancarlar Uşak ilinde bulunan şeker fabrikasına gönderildi. Yoncalar ise Gümüştekin ailesinin ahırına taşındı.

Gümüştekin ailesi durum karşısında duygulandı

Yenidünya evine giren evlatlarını kaybetmenin acısı ile gözyaşlarını tutamayan aile, bu kez de köylülerinin bu imece usulü yaptığı organizasyonla gözleri dolu dolu oldu. Kendilerinin üzüntüsünü paylaşan ve hasadını da kaldıran köylülerine Gümüştekin ailesi teşekkür ederek, haklarını helal etmelerini istedi. Yardıma koşan köylülerde yaptıkları bu güzel davranışın gururu ile iş bitimi sonrası evlerine gitti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: İş kazasında ölen güvenlikçinin tarlada kalan ürünü el birliğiyle hasat edildi - Son Dakika

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