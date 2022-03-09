Son dakika haberi! Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz - Son Dakika
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Son dakika haberi! Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz

09.03.2022 00:57
Son dakika haberi! Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz

Son dakika haberleri... Sivas'ta Jandarma ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek çiçek hediye ettiler.

Sivas'ta Jandarma ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek çiçek hediye ettiler.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit annelerini unutmadı. Ekipler ilçe merkezinde ve köylerde bulunan şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı. Şehit annelerine çiçek takdiminde bulunan Jandarma ekipleri her zaman onların yanında olduklarını söyledi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz - Son Dakika


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