Son dakika haberi: Kaçak tütün mamulleri satıcılarına yönelik operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kaçak tütün mamulleri satıcılarına yönelik operasyon: 10 gözaltı

06.07.2022 15:02

Son dakika haber... Kaçak tütün mamulleri satıcılarına yönelik operasyon: 10 gözaltı Gaziantep'te kaçak tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösterenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kaçak tütün mamulleri satıcılarına yönelik operasyon: 10 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kaçak tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösterenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren suç gruplarına yönelik nefes operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ekipler yaptığı aramalarda ise 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Kaçak tütün mamulleri satıcılarına yönelik operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kaçak tütün mamulleri satıcılarına yönelik operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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