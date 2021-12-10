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Son dakika haberi... Kaymakam Atasoy'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi... Kaymakam Atasoy'dan şehit ailelerine ziyaret

10.12.2021 09:03
Son dakika haberi... Kaymakam Atasoy'dan şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haber... Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve eşi ilçe merkezinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve eşi ilçe merkezinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

Erdek Kaymakamı Atasoy ve eşi ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Halil İbrahim İlanku ile eşi, ilçe merkezinde ikamet eden şehit yakınları Hüseyin ve Ayşe Gün ile Kadriye Özdemir'i evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Atasoy, şehit ailelerine gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada "Vatanı için canını seve seve feda edenler olduğu müddetçe, yurdumuzu hiç kimse bölemeyecektir. Aziz şehitlerimizin değerli emanetleri, yakınları olan sizler, bizim de yakınımız olup, büyük bir değerimizsiniz. Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Hükümetimiz şehit ailelerine ve gazilerimize çeşitli sosyal ve ekonomik haklar sağlamaktadır. Bizler de sizleri sık sık ziyaret ederek, devletimizin her zaman yanınızda olduğunu hissettirmek, ihtiyaçlarınızı mümkün mertebe karşılamakla mesulüz. Göstermiş olduğunuz konukseverliğinizden dolayı teşekkür ederiz. Kapımız ve telefonumuz 24 saat sizlere açıktır" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Kaymakam Atasoy'dan şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberi... Kaymakam Atasoy'dan şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberi... Kaymakam Atasoy'dan şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberi... Kaymakam Atasoy'dan şehit ailelerine ziyaret

Abdullah Atakan Atasoy, Hisarcık, Erdek, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Kaymakam Atasoy'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika


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