Son dakika haberi | Kaymakam Türker, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kaymakam Türker, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

14.07.2022 14:03
Son dakika haberi | Kaymakam Türker, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Son dakika haber: Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Yemekte bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 15 Temmuz etkinleri bünyesinde ilçede bulunan şehit aileleri ve gaziler onuruna yemekte bir araya geldiklerini belirterek, "15 Temmuz'da yapılan hain kalkışmada birlik ve beraberliği sağlayan Türk halkı nasıl tek yürek olunabileceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Şanlı tarihimiz boyunca nice ihanet ve badireye göğüs germiş olan milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha kendisinden bekleneni canları pahasına hainlere fırsat vermeyerek ülkesini müdafaa etmiştir. Bu yüce millet; vatan, millet, namus uğruna canını ve kanını vermekte asla tereddütte düşmediğini göstererek, günlerce kadını, erkeği, yaşlısı ve genci demokrasi nöbetleri tutarak, bu aziz vatanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Şehitlerimizin bize yadigarı olan çok değerli aileleri ve gazilerimizle birlikte 15 Temmuz öncesi bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.

Çaldıran Şehit Aileleri, Gazileri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ise şehit aileleri ve gazileri onuruna yemek verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devlet erkanımız ile şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya geldik. Devletimizin bütünlüğü ve bayrağımızın dünya durdukça dalgalanması için aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi yarınlarda da canını bu ülke için seve seve feda edecektir" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yemeğe Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Ozan Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ömer Bumin Sarı, Çaldıran Şehit Aileleri, Gazileri, Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, gazi ve şehit yakınları katıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Çaldıran, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Kaymakam Türker, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

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