Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı

02.05.2022 16:15
Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" Projesi çerçevesinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Yakın denetlemelere katıldı.

Ramazan Bayramı süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" Projesi çerçevesinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Yakın denetlemelere katıldı.

Hızdan kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik denetimler çerçevesinde; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Avanos-Çavuşin yolu Jandarma Trafik Kontrol noktasında yapılan Trafik Denetimine katılan, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Yakın Kapadokya bölgesine gelen misafirlere hoş geldiniz diyerek trafikte dikkatli seyretmeleri tavsiyesinde bulundu. Albay Yakın sürücü, yolcu ve çocuklara afiş, broşür ve Jandarma Çocuk Dergisi de dağıttı. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı
Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı
Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı

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Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Murat Yakın, Nevşehir, Jandarma, Albay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı - Son Dakika
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