Son dakika haberi! Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti

12.05.2022 10:51
Son dakika haberi! Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti

Gelen son dakika haberine göre 7-13 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde motosiklet kazası yapan ve tedavisi devam eden vatandaşa kask hediye etti.

7-13 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde motosiklet kazası yapan ve tedavisi devam eden vatandaşa kask hediye etti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla 1 Mayıs tarihinde motosikletiyle kaza yapan ve yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Hüseyin Yavuz'u ziyaret etti. Hastanede tedavisi devam eden Hüseyin Yavuz'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan polisler, Yavuz'a, kask hediye etti. Polis ekipleri aynı zamanda trafik kurallarıyla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. - ADIYAMAN

Son dakika haberi! Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti
Son dakika haberi! Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti

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Hüseyin Yavuz, Adıyaman, Mayıs, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polisler, tedavi gören kazazedeye kask hediye etti - Son Dakika
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