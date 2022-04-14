Son dakika haberi... Posof Kaymakamı şehit ve gaziler ailesine iftar verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Posof Kaymakamı şehit ve gaziler ailesine iftar verdi

14.04.2022 10:59
Son dakika haberi... Posof Kaymakamı şehit ve gaziler ailesine iftar verdi

Son dakika haber: Ardahan'ın Posof ilçesinde Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Posof Kaymakamı Ahmed Çelik şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verdi.

Bir lokanta da verilen iftar yemeğine şehit ve gazi aileleriyle beraber Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Posof Müftüsü Osman Gül ve kurum amirleri katıldı.

Müftü Osman Gül tarafından yapılan duadan sonra lokanta da sohbete devam edildi. - ARDAHAN

Son dakika haberi... Posof Kaymakamı şehit ve gaziler ailesine iftar verdi

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Son dakika... Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu Son dakika... Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu Şehit ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi Şehit ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Posof Kaymakamı şehit ve gaziler ailesine iftar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Posof Kaymakamı şehit ve gaziler ailesine iftar verdi - Son Dakika
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